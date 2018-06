Ein unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr in der Talstraße ein mit einem Schloss gesichertes Pedelec der Marke Bulls, Model Six 50+E2, Farbe weiß-grün, gestohlen. Das Pedelec hat einen Wert von 2500 Euro. Die Polizei Weingarten bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0751 / 803-0.

