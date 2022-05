Aus zwei in Tiefgaragen in der Talstraße und der St.-Konrad-Straße geparkten Autos hat ein Dieb zwischen Dienstag und Mittwoch Wertsachen gestohlen.

Während er laut Polizeibericht aus einem Renault in der Garage in der St.-Konrad-Straße eine graue Dose mit einem kleinen Bargeldbetrag an sich nahm, stahl er aus einem Audi in der Garage in der Talstraße eine schwarze Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine Sonnenbrille.