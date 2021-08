Einen Spendenkorb hat ein Dieb am Sonntag zwischen 10.30 und 11 Uhr aus einem Schrank in der Wintersakristei in Weingarten gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Räumlichkeiten in dieser Zeit öffentlich zugänglich. Der Täter erbeutete einen geringen Bargeldbetrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen.