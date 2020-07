Unbekannter stiehlt Bargeld aus Wohnung

Rund 600 Euro Bargeld hat ein Unbekannter am Montag zwischen 8.45 und 9.45 Uhr aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Straße in Weingarten entwendet. Im fraglichen Zeitraum stand die Wohnungstür laut Polizei offen, da diese beim Verlassen der Wohnung nicht richtig zugezogen worden war. Personen, die Verdächtiges in der Rostocker Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.