Die Scheibe eines geparkten Wagens ist am Samstag kurz vor 12 Uhr im Möwenweg von Weingarten eingeschlagen worden. Der Unbekannte verursachte an der Scheibe einen Schaden im dreistelligen Bereich, so die Polizei. Personen, die Hinweise auf den Verantwortlichen für die Beschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 zu melden.