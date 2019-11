Unbekannter rammt Audi in Weingarten und flüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, der sich am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Franz-Beer-Straße in Weingarten ereignet hat. Polizeiangaben zufolge stieß der unbekannter Fahrer eines vermutlich weiß lackierten Autos gegen die hintere linke Seite eines abgestellten, schwarz lackierten Audi Q3 mit Ravensburger Kennzeichen. Ohne sich um die Regulierung des Schadens am Audi in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun bittet das Polizeirevier in Weingarten unter Telefonnummer 0751 / 8036666 um Zeugenhinweise.