Unbekannter jagt Familie einen Schrecken ein

Wegen eines vermeintlichen Einbruchs ermittelt aktuell das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein Fremder am frühen Dienstag in der Boschstraße in Weingarten eine Familie erschreckte.

Der Mann stand laut Pressemitteilung der Polizei offensichtlich direkt vor dem Fenster einer dortigen Wohnung und war daran zugange, als eine 28-Jährige gegen 2.30 Uhr den Rollladen hochzog. Der Mann flüchtete und ließ einen Schaden am Rollladenkasten zurück. Über den Mann ist bislang lediglich bekannt, dass er eine Mütze getragen haben soll. Personen, die im Bereich der Bosch- und Daimlerstraße zu dieser Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/803 66 66 zu melden.