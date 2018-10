Unbekannter flieht nach Unfall beim Ausparken

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 24. Oktober, zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr im Parkhaus eines Discounters in der Karlstraße in Weingarten beim Ausparken mit seinem Nissan einen parkenden VW-Golf gestreift. Laut Polizeiangaben flüchtete der Fahrer des Nissan, obwohl er von einer Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht worden war. Bei dem Unfall entstanden rund 1000 Euro Sachschaden. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu melden.

