Unbekannter flüchtet nach Unfall

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch auf dem Parkplatz vor Gebäude C der Hochschule in der Leibnizstraße in Weingarten sucht das Polizeirevier Weingarten nach Zeugen. Zwischen 9.30 und 12.30 Uhr prallte laut Polizeibericht ein unbekanntes Auto gegen den parkenden Peugeot 205. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Der oder die Schuldige entfernte sich, ohne den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Am beschädigten Auto wurden gelbe Farbspuren des Verursacherfahrzeugs festgestellt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 entgegengenommen.