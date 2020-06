Unbekannter Fahrer beschädigt Nissan in Weingarten

Ein unbekannter Fahrer hat am vergangenen Freitag zwischen 8 und 16 Uhr in Weingarten einen in Höhe des Gebäudes Talstraße 15 am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Waldseer Straße abgestellten Nissan Quashquai vorne links gestreift und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 6666.