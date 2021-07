Rund 500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Montag zwischen 18 und 20.15 Uhr in der Keplerstraße in Weingarten verursacht.

Der Unbekannte streifte den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/803666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.