Unbekannter fährt in Audi und begeht Fahrerflucht

Eine Delle in der Fahrertür eines auf dem Parkplatz der Gesundheitsakademie in der Hähnlehofstraße geparkten weißen Audi hat ein Unbekannter am Montagnachmittag, 18. Juli, hinterlassen. Zeugen hatten laut Polizei zuvor einen unsicher fahrenden Autofahrer auf dem Parkplatz beobachtet. Personen, die insbesondere zwischen 15 und 15.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 6666 mit der Polizei Weingarten in Verbindung zu setzen.