Möglicherweise von einem größeren weißen Fahrzeug oder einem Transporter wurde laut Polizeibericht am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Franz-Beer-Straße geparkter Mercedes ML gestreift. Dabei entstand am hinteren Stoßfänger ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.