Unbekannter fährt in Weingarten Mercedes an und flüchtet

Ein unbekannter ist mit seinem Autos am Mittwoch im Zeitraum von 8.45 bis 14.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Franz-Beer-Straße gegen die linke Fahrzeugseite eines Mercedes-Benz gefahren. Der Wagen mit Biberacher Kennzeichen stand an der Mauer zur Dominikus-Zimmermann-Straße. Am Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden nach Polizeiangaben in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666.