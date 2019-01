Beim Vorbeigehen hat ein Unbekannter in der Silvesternacht zwischen 19 und 2.50 Uhr an zwei in der Benzstraße in Weingarten abgestellten Autos jeweils den linken Außenspiegel abgetreten und dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666.