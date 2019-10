Unbekannter bricht in Weingartener Firma ein

Ein Unbekannter ist am späten Montagabend gegen 23.15 Uhr in eine Weingartener Firma in der Josef-Schmuzer-Straße eingedrungen. Laut Polizebericht ist nicht bekannt, ob er aus dem Gebäude etwas geklaut hat.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Täter ein Fenster gewaltsam aufdrückte und in das Innere der Firma gelangte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte der Unbekannte allerdings aus dem Gebäude flüchten. Beschrieben wird die Person wie folgt: etwa 180 Zentimeter groß, schlank, dunkel bekleidet, trug einen Kapuzenpulli.

Das Polizeirevier Weingarten bittet unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 um Hinweise.