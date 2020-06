Unbekannter bricht in Jugendtreff ein

Sachschaden von rund 4000 Euro hat ein unbekannter Täter zwischen Sonntagvormittag, 10 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, beim Einbruch in den Jugendtreff in der Liebfrauenstraße angerichtet. Der Unbekannte hebelte laut Polizeibericht zunächst eine Tür auf, durch die er dann in das Gebäude eindrang. Dort öffnete er teilweise mit brachialer Gewalt weitere Türen und entwendete aus den Räumen zwei blaue Geldkassetten sowie zwei Schlüssel.

Ferner brach der Täter an einem im Garten abgestellten ehemaligen Bauwagen einen Frontverschlag auf und schlug ein im Fensterrahmen einer Gartenhütte angebrachtes Brett ein. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu wenden.