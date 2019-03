Ein Unbekannter ist am Wochenende im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagabend in ein Verwaltungsbüro in der Eugen-Bolz-Straße eingebrochen und hat das Büro auf Wertsachen und Bargeld durchsucht. Nach Angaben der Polizei wurden ein vierstelliger Bargeldbetrag, ein Notebook und mehrere Schlüssel entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen sind an die Polizei Weingarten, Telefon 0751/8036666, erbeten.