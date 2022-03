In der Nacht zum Dienstag wurde in einer Unterkunft in der Scherzachstraße ein Büroraum aufgebrochen. Der Täter entwendete daraus laut Polizei einen Schleifer und eine Säge, die zusammen einen Wert von mehreren hundert Euro haben dürften. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Telefon 0751 / 8 03 66 66 um sachdienliche Hinweise.