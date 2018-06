Auf Geld- und Wertsachen in einem Auto hatte es ein Unbekannter am Dienstag im Zeitraum von 19 bis 21.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Riedstraße abgesehen. Der Unbekannte schlug laut Polizei die Beifahrerscheibe des Pkw ein und entwendete die Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und Ausweispapieren. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei unter Telefon 0751/8030 erbeten.