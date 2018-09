1200 Euro Schaden hat ein Unbekannter in Weingarten an einem geparkten Auto verursacht und ist dann einfach verschwunden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Schlossergasse einen Unfall beobachtet haben, bei dem der Mercedes beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 in Verbindung zu setzen.