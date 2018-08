Nachdem ein Unbekannter einen Ford Focus zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 16.30 Uhr in der Wideneggstraße in Weingarten im Vorbeifahren beschädigt hatte, hat er laut Polizei Fahrerflucht begangen. Hinweise erbittet die Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 melden.