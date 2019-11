Unbekannter überfährt Verkehrsinsel in Weingarten

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich in der Nacht zum Freitag in der Hähnlehofstraße in Weingarten ereignet hat.

Laut Polizeibericht war ein unbekannter Fahrer mit seinem silberfarbenen Renault Clio auf der Hähnlehofstraße in Richtung Ravensburg unterwegs und überfuhr kurz vor der Einmündung der Riedstraße in die Hähnlehofstraße eine Verkehrsinsel. Dabei riss das Auto des Unbekannten zwei Verkehrsschilder mit und demolierte sie. Mehrere Fahrzeugteile des Renault Clio des Unfallverursachers blieben an der Unfallstelle zurück, weswegen die Polizei davon ausgeht, dass das Auto erheblich beschädigt sein dürfte. Um Hinweise bittet das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666.