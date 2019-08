Unbekannte haben im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag beide Fahrzeugseiten eines in einer Tiefgarage am Münsterplatz geparkten, silberfarbenen Mazda 3 mit auswärtiger Zulassung zerkratzt. An dem Auto entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666.