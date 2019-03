Unbekannte zünden Mülleimer an

Bereits zum dritten Mal in dieser Woche haben Unbekannte nach Angaben der Polizei Mülleimer in Brand gesetzt und verursachten so einen Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro. Am Dienstag gegen 19 Uhr brannte ein Mülleimer in der Josef-Egger-Straße an der dortigen Sporthalle, am nächsten Tag gegen 13 Uhr erneut an selber Örtlichkeit und gegen 13.30 Uhr ein Mülleimer vor einer Turnhalle in der Jakob-Reiner-Straße.

In allen drei Fällen wurden von unterschiedlichen Zeugen jeweils zwei Jugendliche beobachtet, die vom Tatort flüchteten. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzen.