Die drei Kormorane, die am Wochenende tot in einem Geäst aufgehängt, am Donauufer in Blochingen entdeckt worden waren, sind erschossen worden. Das hat die Untersuchung der Kadaver im Staatlich Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf ergeben. Die Tiere waren offenbar schon länger tot. Ihre Körper waren bereits vollständig skelettiert.

Kehlen wurden erst nach dem Tod durchtrennt Wie berichtet, waren Spaziergänger am Wochenende im Naturschutzgebiet „Blochinger Sandwinkel“ im Bereich des renaturierten Donauufers auf die toten Vögel ...