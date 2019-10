Unbekannte werfen Aschenbecher und Mülltonnen um

Unbekannte haben am Donnerstag, 3. Oktober, zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr im Innenhof der Integrations-Werkstätten Oberschwaben in der Stefan-Rahl-Straße in Weingarten, laut Mitteilung der Polizei, mehrere Aschenbecher und Müllbehältnisse aus ihren Verankerungen gerissen, umgeworfen und beschädigt.

Weiterhin sei laut den Beamten ein Holzzaun umgerissen und der Inhalt eines Wertstoffcontainers auf dem Hof verteilt worden. Wie hoch der entstandenen Sachschaden ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, ist die Polizei auf Hinweise von Zeugen angewiesen. Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, sollte sich unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 bei den Beamten des Poliziereviers Weingarten melden.