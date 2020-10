Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro haben bislang Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Auto verursacht, der in einer Tiefgarage am Löwenplatz geparkt war. An dem Fahrzeug wurde nach Polizeiangaben die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen, die Rückfahrkamera sowie das hintere Kennzeichen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 entgegen.