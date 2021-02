Unbekannte klauen Handys in Weingarten

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft am Münsterplatz ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum zwei Handys der Marken Samsung und Apple im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Weingarten hat Ermittlungen wegen Einbruch aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten unter Telefon 0751/803- 6666 zu melden.