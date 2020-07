Unbekannte bricht in Hauskeller in Weingarten ein

Bei einem Einbruch in die Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Scherzachstraße in Weingarten hat ein bislang Unbekannter am Dienstag Gegenstände im Wert von etwa 80 Euro gestohlen. Laut Polizeibericht trat der Dieb gegen die Holzlattung der Tür des abgetrennten Kellerteils und verschaffte sich dadurch Zugang. In der Parzelle durchwühlte der Einbrecher mehrere Kartons. Dort fand er jedoch nur geringwertige Beute fand.