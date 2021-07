Unbekannte brechen in Wettbüro ein

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Donnerstag in ein Wettbüro in der Danziger Straße in Weingarten eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, durchwühlte der Täter den Kassenbereich und einen Büroraum, wo er einen Tresor aufbrach. Insgesamt erbeutete er einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Das ermittelnde Polizeirevier Weingarten bittet Personen, die im Bereich des Wettbüros und der Danziger Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0751/8036666 zu melden.