Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Kulturzentrum „Linse“ in Weingarten eingebrochen. Laut Polizeibericht haben sie an einem Lichtschacht das Fenster eingeschlagen. Da im Gebäude die weiteren Räumlichkeiten verschlossen waren, verließen die Unbekannten das Gebäude ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 803-6666, zu melden.