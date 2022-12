Unbekannte beschmieren Büros aller oberschwäbischen Bundestagsabgeordneten

Unbekannte haben die Fassaden aller Büros der Oberschwabenener Bundestagsabgeordneten besprüht. Teilweise wurden nur die Namen der Abgeordneten schwarz übermalt, an einigen Hauswänden und Fenstern sind Abkürzungen wie „RAF“ zu lesen. Wer hinter den Schmierereien steckt, ist noch unklar. Eine Abgeordnete spricht von einem „extremem Ausdruck der Verrohung der politischen Diskussion einiger“. Der Großteil des finanziellen Schadens bleibt an den unbeteiligten Vermietern der Büros hängen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rund 15.000 Euro Schaden

Die Wände des Büros des Weingarteners Axel Müller (CDU) in Ravensburg sind genauso mit staats- und polizeikritischen Inhalten verunstaltet worden, wie das Büro der Grünen von Manne Lucha und Agnieszka Brugger in derselben Straße. Hinzu kommen die Räumlichkeiten von Heike Engelhardt (SPD) in Ravensburg sowie die von Benjamin Strasser (FDP) in Weingarten.

Laut Angaben einiger Abgeordneten sowie der Polizei ist so etwas in der jüngeren Vergangenheit bisher nicht vorgekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro.

Beim Büro von Axel Müller in Ravensburg blieb kaum eine Wand ohne Parole. (Foto: Bettina Scriba)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten sich die Unbekannten an ihr Werk gemacht. Sie übersprühten die Namen der Abgeordneten und setzten politische Parolen an die Hauswände. Einige Bundestagsabgeordnete haben einen Verdacht, wer hinter der Aktion stecken könnte, wollen aber nicht näher darauf eingehen. An einer Scheibe des CDU-Büros klebt ein Aufkleber mit der Aufschrift „Klimacamp RAV“, ob es hier einen Zusammenhang gibt, ist ebenfalls Spekulation.

Unbeteiligte Vermieter müssen Kosten tragen

Benjamin Strasser sagt: „Wer zu Straftaten greifen muss, um sich Gehör zu verschaffen, hat keine Argumente mehr. Das Verhalten ist nicht nur dumm, sondern auch der Befund einer zunehmenden Unfähigkeit zum demokratischen Streit.“ Menschen, die versuchten, andere mundtot zu machen und dafür auch nicht vor Straftaten zurückschrecken, seien sowohl ein Fall für Gerichte, als auch ein Warnsignal für die demokratische Mehrheit.

Wenn die Schilder bei deim Büro der FDP in Weingarten neu hergestellt werden müssen, wird es teuer. (Foto: Tina Liebsch)

Dass es sich hierbei um Straftaten handelt, unterstreicht auch Axel Müller: „Das ist sicherlich kein Format politischer Auseinandersetzungen.“ Die Täter hätten zumindest finanziell betrachtet nicht die Abgeordneten getroffen, sondern die jeweiligen Hauseigentümer, bei denen die Politiker ihr Büro angemietet haben. Die Fassade vor Müllers Büro sei erst diesen Sommer neu gerichtet worden. „Die Vermieter können nichts für die politische Arbeit ihrer Mieter. Mir tut das leid“, so Axel Müller.

Heike Engelhardt von der SPD fasst sich zu den Ereignissen kurz und erklärt:

Ich trete für Demokratie, Vielfalt und Toleranz ein, davon halten mich auch Aktionen dieser Art nicht ab.

Ermittlungen in alle Richtungen

Sogar die Sitzbank vor dem Büro der Grünen blieb von den Sprüh-Parolen nicht verschont. Sozialminister Manne Lucha spricht von einem schäbigen Versuch, Demokratinnen und Demokraten einzuschüchtern und zu bedrohen. Er sagt: „Politik und Gesellschaft haben sich derzeit auf allen Ebenen historischen Herausforderungen zu stellen und ringen intensiv, aber im fairen Diskurs um Lösungen. Spraydosen lösen kein Problem.“

Selbst die Bank bei den Grünen in Ravensburg hat es erwischt. (Foto: Grüne)

Auch seine Kollegin Agnieszka Brugger meldet sich zu Wort. „Die Angriffe auf die Wahlkreisbüros aller demokratischen Parteien sind extremer Ausdruck der Verrohung der politischen Diskussion einiger“, so Brugger.

Einige Menschen in der Gesellschaft seien nicht an einem politischen und kritischen Austausch interessiert, sondern einfach nur destruktiv und auch gewalttätig unterwegs. Bereits im Bundestagswahlkampf seien die Plakate der Grünen schon im größeren Maße beschädigt worden. Straftaten und Gewalt dürften laut Agnieszka Brugger niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.

Sowohl Fester als auch Fassade haben Unbekannte am Büro der SPD besprüht. (Foto: SPD)

Alle Abgeordneten erstatteten Anzeige bei der Polizei, die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen „in alle Richtungen“ aufgenommen.