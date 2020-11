Unbekannte beschädigen Kräuterkübel

Unbekannte haben einen der roten Kräuterkübel am Löwenplatz in Weingarten so stark beschädigt, dass er abgebaut werden musste. Die Initiative „Lebendiges Weingarten“ und die Stadtverwaltung bitten in einer Pressemitteilung Zeugen, sich zu melden.

Der beschädigte Kübel, Teil des Weingartener Kräutergartens mit seinen 20 roten Pflanzkübeln in der Fußgängerzone, war auf Höhe des Geschäfts „Outfit Trend“ an einer Laterne befestigt. Der Vorfall ereignete sich wahrscheinlich am Mittwoch, 4. November. Zeugen können sich bei der ehrenamtlichen Gruppe unter der Mailadresse lebendigesweingarten@web.de oder telefonisch bei der Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 405107 melden.