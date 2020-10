Überzeugender Start der TVW-Talente

Dem TV Weingarten ist nach einjähriger Auszeit in der A-Jugend trotz etlicher Ausfälle ein überzeugender Start. Dabei stand die Vorbereitung bei den Nachwuchshandballerinnen unter keinem guten Stern. Neben der Corona-Pause machte dem ältesten Nachwuchs des TVW eine große Verletzungsmisere zu schaffen. Unterstützung gab es von B-Juniorinnen – am Ende gab es in der Württembergliga einen 25:15-Sieg beim TV Nellingen.

Nach nicht einmal sechs Minuten lag Weingarten gegen den letztjährigen Oberligisten bereits mit 2:6 zurück. Dann steigerte sich der TVW aber speziell in der Defensive. Die neue Torhüterin Pina Müller musste bis zur Pause nur noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Glanzlos, aber effektiv, erarbeitete sich der TVW eine 9:8-Halbzeitführung.

Nellingen legte zunächst auf 11:9 vor, dann kontrollierte Weingarten aber wieder dank einer guten Abwehrarbeit das Geschehen. In der Schlussviertelstunde war der TVW-Nachwuchs laut Mitteilung körperlich in deutlich besserer Verfassung. Nellingen resignierte und Weingarten feierte einen letztlich ungefährdeten Sieg.