Überraschender Trainerwechsel bei den Handballerinnen des TV Weingarten

Lars Gmünder führt die Handballerinnen des TV Weingarten in die neue Verbandsligasaison. Es ist ein alter Bekannter, so ist es für den B-Lizenztrainer bereits die vierte Spielzeit bei den Schussentälerinnen.

Er übernimmt damit den kürzlich freigewordenen Posten, nachdem der bisherige Coach Manfred Kugel sein Amt nach rund einem Jahr niedergelegt hatte. „Das war so nicht abzusehen. Sowohl die Mannschaft als auch die Sportliche Leitung waren vom Rückzug von Manne Kugel gleichermaßen überrascht“, berichtete der TVW. Dabei gab Kugel „persönliche Gründe“ für seine getroffene Entscheidung an.

Lust auf die Aufgabe

Auf der Suche nach einem neuen Trainer ist der TVW schnell auf Gmünder gestoßen, er avancierte zum Topkandidaten für die Position. So hatte er doch bereits mehrere Male bei den Weingartener Handballdamen bewiesen, dass er Mannschaften schnell auf ein taktisch höheres Niveau bringen und Spielerinnen weiterentwickeln kann. Laut dem Club sei der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg im Jahr 2011 untrennbar mit dem Namen Gmünder verbunden, 2017 ließ er einen Landesligatitel folgen.

Nach einer Handballpause hat er sich nun zu einer erneuten Rückkehr nach Weingarten entschlossen. „Die Lust auf die Aufgabe beim TVW war ihm gleich bei der ersten Kontaktaufnahme anzumerken“, so der Club. In der neuen Saison will er die Klasse halten. Er kann auf einen Kern der Aufstiegsmannschaft zurückgreifen, nach einigen Jahren in Stuttgart kehrt darüber hinaus Julia Hilebrand wieder in die Heimat zurück.