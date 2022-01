Überholmanöver führt zu Unfall auf der B 30

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 auf Höhe von Weingarten ist am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Totalschaden entstanden.

Ein VW-Fahrer setzte laut der Polizei auf dem Weg nach Biberach im Bereich der Ausbaustrecke Nord zum Überholen eines Transporters an. Dabei übersah er einen 19-Jährigen, der sich mit seinem Audi schon auf gleicher Höhe im Überholvorgang befand. Der Fahranfänger bemerkte das Ausscheren des VW und wich mit seinem Wagen nach links aus. Dabei prallte er gegen die Leitplanke und einen Holzpfeiler. Aufgrund des hohen Schadens an seinem Pkw musste der Audi abgeschleppt werden. Am VW des 62 Jahre alten Unfallgegners entstand kein Schaden.