Über 40 Plätze fallen weg: Neuer Besitzer spricht über Zukunft einer wichtigen Tiefgarage

Das ist der neue Besitzer der Tiefgarage Heinrich-Schatz-Straße 18

Die Betz und Weber BauPartner GmbH ist ein Unternehmen der Betz BauPartner Gruppe. Als klassischer Bauträger sucht das Unternehmen vor allem Grundstücke, beplant diese und verkauft den entstandenen Wohnraum. Das Unternehmen hat vier Niederlassungen, die Zentrale befindet sich in Asperg bei Ludwigsburg. Außerdem gibt es einen Standort in Ravensburg, Laichingen und in Nürnberg. Das Unternehmen hat aktuell 45 Mitarbeiter und ein Umsatzvolumen von jährlich rund 100 Million Euro.