U18-Basketballer streben Aufstieg an

Die U16-Basketballer des TV Weingarten, die Lions, haben in der vergangenen Saison die Bezirksliga dominiert, die Platzierungsrunde gewonnen und dann sogar das Final Four. Eine Altersklasse darüber kann nun sogar der Aufstieg in die Oberliga klappen.

In dieser Saison setzte sich das Team in der U18-Landesliga den Klassenerhalt zum Ziel. Trainerin Nina Kirsch schärfte den Spielern ein: „Für die sind wir die Aufsteiger, das Fischfutter.“ Doch es kam ganz anders. Nach der Hälfte der Saison stand der TVW ungeschlagen auf Platz eins. Schon vor dem letzten Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr in der Burachhalle stehen die Lions als Meister fest. Über die Relegation könnte der TVW in die Oberliga aufsteigen.