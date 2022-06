U17-Fußballer des SV Weingarten sind Meister der Landesstaffel Süd

Bereits zwei Spieltage vor Saisonende krönte sich die U17 des SV Weingarten zum Meister der Landesstaffel Süd. Der Titel unterstreicht die starke Saisonleistung des Teams um Jannik Boos und Mustafa Özagac. In den 18 Partien der Landesstaffel Süd blieb die Mannschaft ungeschlagen und weist eine Bilanz von 16 Siegen und 2 Unentschieden auf. Auch der Titelfavorit FC Wangen konnte im Hin- und Rückspiel bezwungen werden.

Diese Leistung wirkt umso beachtlicher, wenn man sich den Werdegang der Jahrgänge 2005 und 2006 vor Augen führt. Die 05er stiegen damals in der C-Jungend aus der Landesstaffel ab und der Jahrgang 06 spielte über deren komplette Laufbahn in unterklassigen Ligen. Coach Jannik Boos war überglücklich: „Die Mannschaft und das Trainerteam bestreiten seit nun über drei Jahre einen gemeinsamen Weg, was sich immens in der Entwicklung und auch in der Geschlossenheit des Teams widerspiegelt. Die DNA, der Wille und die damit verbundene Mentalität des Teams sind einmalig. Wir sind unfassbar stolz auf das gesamte Team und dürfen uns in der nächsten Saison in der höchsten Liga Württembergs beweisen.“