U-16-Basketballer feiern Titel

Die U-16-Lions-Basketballer aus Weingarten sind erstmals Bezirksmeister geworden. In der regulären Saison dominierte das Team um Trainerin Nina Kirsch nach Belieben und zog mit 6:0 Siegen in die Endrunde ein. In dieser trafen die Lions erstmals auf ebenbürtige Gegner. Mit 7:1 Siegen, auf Platz zwei hinter Heidenheim, zogen die Löwen ins Final-Four ein.

Krankheitsbedingt musste das Team auf Leistungsträger Lars Fernsemer verzichten und reiste nur mit sieben Spielern an. Im ersten Spiel gegen Reutlingen spielte das Team um Leistungsträger Jonas Ermler und Felix Krimmer äußerst fokussiert, konzentriert und stark und gewann mit 60:38. Im Finale trafen die Weingartener auf Heidenheim. Im ersten Viertel attackierten die Lions den Ring gekonnt und kamen oft an die Freiwurflinie, doch die Ausbeute blieb gering. Im zweiten Viertel spielten beide Teams ausgeglichen, keines konnte sich absetzen. So stand es zur Halbzeit 33:28 für Heidenheim. Diese waren jedoch bereits durch eine hohe Foulanzahl geschwächt.

Nach der Pause kämpften sich die Weingartener engagiert und konzentriert zwei Punkte näher heran. Heidenheim führte zur letzten Viertelpause nur noch mit drei Punkten. Schließlich zündeten die Lions den Turbo und zogen Anfang des letzten Viertels mit einem 7:2-Lauf an Heidenheim vorbei. Es stand 47:45 für Weingarten. In den letzten Minuten produzierten die Lions einige unnötige Ballverluste. Der Vorsprung schmolz auf einen Punkt. Diesen jedoch konnten die TV Weingarten Lions verteidigen und Sieg und Meisterschaft mit nach Hause nehmen. Damit noch nicht genug: Mit dem ersten Platz erspielte sich das Team ebenfalls die Berechtigung, in der kommenden Saison in der Landesliga zu melden. Damit zieht die U16 mit den Damen gleich, die ebenfalls nächste Saison in der Landesliga auf Korbjagd gehen werden.

Für den TVW spielten: Jonas Ermler, Luca Ziroli, Raphael Gropper, Albert Unru, Omer Pepaj, Luka Vulic, Felix Krimmer.