TWS nehmen neue Elektrofahrrad-Verleihstation in Weingarten in Betrieb

Einfach umsteigen vom Bus aufs E-Rad können die Menschen in Weingarten nun direkt am Charlottenplatz. Möglich macht das eine neue Station des Elektrofahrrad-Verleihs, den die Technischen Werke Schussental (TWS) gemäß einer Pressemitteilung Schritt für Schritt in der Region aufbauen.

„Die Leihräder sind eine Ergänzung zu den bestehenden Mobilitätsangeboten in der Region und ein Baustein für den Klimaschutz“, wird Stefan Herz, Bereichsleiter Geschäftsfeldentwicklung bei den TWS, in dem Schreiben zitiert. Über einen weiteren Standort in Weingarten freut sich auch Marcus Schmid, Wirtschaftsförderer und Geschäftsführer der örtlichen Stadtmarketing GmbH, der die Leihräder selbst ausprobiert hat: „Eine super Sache – damit können die Bürger sowie Touristen ganz bequem zum Einkaufen weiterradeln oder die Studierenden zur Hochschule fahren.“

Gerade der nahtlose Übergang vom Bus aufs Rad und umgekehrt sei laut des Schreibens wichtig. Komfort biete dabei das Portal tws.mobil. Denn die Registrierung unter mobil.tws.de sei nicht nur Voraussetzung für die Buchung eines Elektrofahrrads: „Die App zeigt ab sofort auch die Anbindung zu den Bussen in Echtzeit. So erkennen Nutzer auf einen Blick, mit welchen Verkehrsmitteln sie ihr Ziel am schnellsten erreichen“, so Katharina Schneider, Projektkoordinatorin bei den TWS.

Die neue Verleihstation steht jeweils von Montag bis Freitag zur Verfügung. Über das Wochenende verwahren die TWS die Räder an einem sicheren Ort. Das ist die Folge einer ganzen Reihe an Sachbeschädigungen, die Einzelne in den letzten Monaten am Verleihsystem verursacht hatten. Auch der Standort am Stadtgarten in Weingarten ist nach umfangreichen Reparaturarbeiten nun wieder in Betrieb.