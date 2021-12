TWS-Kundenzentrum Weingarten startet mit Willkommensaktion – Beratung für Energie, Internet und Dienstleistungen

Die Türen zum neuen Kundenzentrum der Technischen Werke Schussental (TWS) in Weingarten haben sich am 24. November in der Karlstraße 20 geöffnet. „Die Präsenz der TWS ergänzt das breit angelegte Angebot in unserer Innenstadt bestens - direkt in der Fußgängerzone“, lobte Bürgermeister Alexander Geiger. TWS-Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm betonte in einer Pressemitteilung der TWS, wie wichtig ihm genau das ist: „Wir kommen dorthin, wo die Menschen sind. Persönliche Beratung schafft an vielen Stellen einen Mehrwert für alle Beteiligten.“

Das Portfolio im neuen Kundenzentrum reicht von Produkten und Dienstleistungen rund um Energie bis hin zu Infrastruktur und Internet. Das persönliche Gespräch schaffe Transparenz und Vertrauen, dessen ist sich auch Wirtschaftsförderer und Geschäftsführer des Stadtmarketings Weingarten, Marcus Schmid, sicher. „Wir lernen gerade in der Zeit von Kontaktreduktion, wie wertvoll Zwischenmenschliches doch ist.“ Das solle in naher Zukunft auch in Weingarten eine tragende Rolle spielen, auch wenn die Coronapandemie und die Erfordernisse für den Infektionsschutz hier aktuell deutlich bremsen.

Bis zu den Feiertagen erhalten die Besucher ein spezielles Eröffnungsangebot: Für jeden neuen Strom- oder Gasliefervertrag gibt es 25 Euro Neukundenbonus plus eine hochwertige Trinkflasche. Außerdem hält das Unternehmen einen Willkommensgruß bereit. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.