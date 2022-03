TVW verliert das Derby in Wangen

Im Nachholspiel bei der MTG Wangen haben die jungen Handballerinnen des TV Weingarten am Donnerstagabend nur eine Halbzeit lang mithalten können. Am Samstag (18 Uhr, Großsporthalle) steht für den TVW in der Verbandsliga ein ganz wichtiges Heimspiel bevor.

Die SG Burlafingen/Ulm ist als Tabellenvorletzter mit 5:21 Punkten ein direkter Konkurrent des TVW im Kampf um den Klassenerhalt. Weingarten steht momentan bei 8:16 Punkten. Im Hinspiel feierten die TVW-Spielerinnen in Neu-Ulm einen wichtigen 28:24-Auswärtssieg.

Weingarten, laut Trainer Lars Gmünder die jüngste Mannschaft der Verbandsliga, hat in der Rückrunde – bis auf die Partie gegen Ermstal – gute Leistungen gezeigt, aber gegen die Topteams der Liga jeweils verloren und ist Achter. Auch bei der MTG Wangen zeigte der TVW am Donnerstag eine gute erste Hälfte, konnte in der zweiten Halbzeit jedoch nicht mehr an diese Leistung anknüpfen und verlor beim Tabellendritten mit 18:32 (12:13). Gmünder wechselte fleißig durch.