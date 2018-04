TVW unterliegt starken Cottbusern

Die Trampolinturner des TV Weingarten haben zum Auftakt der Bundesligasaison beim starken Neuling SC Cottbus verloren. In der Landessportschule in der Lausitz-Arena unterlagen die Oberschwaben, die Ende Mai das Finale in der Großsporthalle ausrichten, mit 356,9:380 Punkten. Das Cottbuser Team besteht allerdings auch nur aus Aktiven, die das Sportinternat besuchen, und dort täglich mehrere Stunden trainieren.

Cottbus gilt daher auch als große Favoriten auf den Bundesligatitel 2018. Das Weingartener Team war deutlich geschwächt: Oliver Amann kann nach seiner Beinverletzung immer noch nicht trainieren, Moritz Mücke fehlte wegen einer Grippe. Da der TVW dieses Jahr durch diverse Ausfälle sehr knapp besetzt ist, wurde kurzfristig der Nachwuchsturner Benjamin Eyrich als sechster Turner mit in den Osten genommen, um das Team komplett zu machen. Das Sextett aus dem Schussental um Trainer Tanja Vidakovic wusste, dass die Begegnung nicht einfach werden würde.

Dennoch zeigten die TVW-Turner in der Pflicht sehr gute Leistungen, mit denen sie den Profis aus Cottbus annähernd das Wasser reichen konnten. Die beste Pflicht des Tages zeigte der Weingartener Fabian Vogel mit 27,1 Punkten. Auch seine Teamkolleginnen zeigten starke Pflichtübungen: Bianca Schubert erhielt 24,9 Punkte, Naomi Koidl 24,6 Punkte und Louisa Ganter 24,4 Punkte. Die vier besten Wertungen aller sechs Aktiven wurden addiert. Die Wertungen von Noah Markgraf (23,8) und Benjamin Eyrich (20,0) wurden gestrichen. Die Pflicht ging mit 103,4:101,0 Punkten an die Cottbuser. Nach diesem knappen Ergebnis gingen die Weingartener motiviert und konzentriert in den ersten Kürdurchgang.

Pech im Finaldurchgang

Auch in der Kür zeigte Vogel die beste Leistung mit starken 36,6 Punkten. Auch der Rest des Schwaben-Teams turnte richtig gut. So gingen für Schubert 32,9 Punkte, für Ganter 30,9 Punkte und für Koidl 30,1 Punkte in die Wertung ein. Markgraf und Eyrich turnten ebenfalls saubere Übungen. Jedoch konterten die Cottbuser Männer und erhielten einen Endwert des Kürdurchgangs von 135 Punkten, Weingarten kam auf 130,2 Punkte.

Im Finaldurchgang wollte Weingarten nochmals sauber und konzentriert seine Leistungen zeigen. Aber auch im finalen Durchgang trumpfte Cottbus auf. Weingarten hatte etwas Pech mit den Abbrüchen von Bianca Schubert, die nach ihrem ersten Sprung die Abdeckung berührte und die Übung nicht zu Ende bringen konnte. Auch Louisa Ganter musste einen Abzug hinnehmen, da sie am Ende ihrer Übung ins Trampolin fasste und dies mit drei Punkten Abzug bestraft wurde. Dennoch erhielt Ganter 29,2 Punkte, Naomi Koidl bekam 30,5, Noah Markgraf 28,2 und Fabian Vogel 37,0 Punkte.

In der Endabrechnung standen beim TV Weingarten 356,9 Punkte, für Cottbus allerdings 380 Punkte – mehr hat am ersten Wettkampftag der Bundesliga keine andere Mannschaft geschafft. Damit ist Cottbus der Tabellenführer, der TV Weingarten liegt auf dem vierten Rang. Tagesbester Trampoliner war der Weingartener Fabian Vogel.

Am kommenden Sonntag treten die Weingartener in Hessen gegen den TV Eberstadt und den amtierenden Deutschen Meister Frankfurt Flyers an. Allerdings kann Fabian Vogel wegen seiner Teilnahme am Weltcup nicht dabei sein.