TVW-Turnerinnen müssen um Klassenerhalt bangen

Die Turnerinnen des TV Weingarten müssen weiter um den Klassenerhalt in der Kunstturn-Verbandsliga zittern. Acht Mannschaften haben am letzten Wettkampftag der Verbandsliga in Ellhofen um den Aufstieg oder den Klassenerhalt gekämpft. Namhafte Mannschaften aus Tübingen, Hoheneck und Urach waren die Gegner der Weingartener Turnerinnen.

Da der TVW auf die Leistungsträgerinnen Mia Niederberger, Augustine Peschek und Emilie Pescheck verzichten musste, fragte der Verein bei der ehemaligen TVW-Turnerin Clarissa Metzler an, die seit drei Jahren am Leistungszentrum in Ulm trainiert. Metzler startete daher mal wieder für den TVW – und wurde in der Einzelwertung gleich zur besten Turnerin des Wettkampfs.

Während des Einturnens fiel dann auch noch Weingartens Stammturnerin Karolin Köller wegen einer Rückenverletzung aus. Erstmals wurde Luise Traudt in der Verbandsliga am Schwebebalken und am Stufenbarren eingesetzt. Auch Silja Dent kam wieder zum Einsatz und durfte an drei Geräten an den Start.

Viktoria Metzler und Verena Schoch turnten für den TVW einen Vierkampf. Theresa Litz ging am Boden, Balken und Sprung ans Gerät. Das geschwächte Weingartener Team kam am Barren und Balken nicht gut durch seine Übungen. Es war ein großer Rückstand zu den anderen Mannschaften, der auch am Boden und Sprung nicht wieder aufgeholt werden konnte.

Nun müssen die Weingartener Turnerinnen am 10. Juni in Berkheim um den Klassenerhalt kämpfen. Der TVW hofft, dann mit einer möglichst kompletten Mannschaft antreten zu können.