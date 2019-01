TVW-Turner holen viele Medaillen

Die Trampoliner des TV Weingartens haben zum 16. Mal den internationalen Schüler- und Jugendcup ausgerichtet. An den TVW gingen fünf Gold-, sechs Silber- und acht Bronzemedaillen. Für den TSB Ravensburg gab es einmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze.

In der Aufbauklasse sicherte sich Madina Mayer vom TVW Silber. Eine Altersklasse darüber zogen drei Weingartenerinnen ins Finale der besten acht ein. Silber ging an Ayleen Lang, Bronze holte Lara Eberwein, Michelle Lang wurde Sechste. Bei den Jungs dominierten die Ravensburger. Iilias Jahaj gewann vor seinem Zwillingsbruder Artan Jahaj und Mohammed Alshek Ali.

In der D-Jugend schnappten sich Mika Hegele Silber und Adam Lechli Bronze. Knapp am Podest vorbei sprang Malin Mayer als Vierte in der C-Jugend, Sechste wurde Mia Hellstern. Bei den C-Junioren kam die Konkurrenz nicht am TVW vorbei – Gold ging an Max Fischer, Silber an Luke Bulling und Bronze an Leon Lang. Finnja Küchler holte sich in der B-Jugend Bronze, Rang fünf ging an Annika Perchner. Erik Schell holte ebenfalls Gold, Platz zwei ging an Abdulrahman Alshek Ali vom TSB.

In der Meisterklasse kamen in der D-Jugend zwei Weingartenerinnen als Zweite und Dritte ins Finale. Mara Herter zeigte im Finale jedoch Nerven. Marie Mayer dagegen überzeugte und wurde Dritte, nur 0,1 Punkte hinter der Ravensburgerin Valerie Dewald. In der C-Jugend holte sich Fee Lechelt vom TVW die Silbermedaille. Bei den C-Junioren zog Benjamin Eyrich vom TVW als Führender ins Finale ein, knapp dahinter folgte sein Vereinskamerad Kilian Eberwein. Er steigerte sich im Finale nochmals und gewann Gold, Eyrich dagegen hatte einen Fehler und wurde Dritter.

Smilla Rief leistete sich im Finale der B-Jugend ebenfalls einen Fehler und rutschte auf Rang vier ab. Bronze ging an Melinda Reisch, Theresa Knisel wurde Fünfte. In der A-Jugend brillierte Noah Markgraf, er siegte mit sechs Punkten Vorsprung vor Mahmoud Alshek Ali vom TSB. Bei den Damen setzte sich die Bundesligaturnerin Naomi Koidl vor Bianca Schuber und Louisa Ganter durch. Nele Kaupp wurde Vierte.