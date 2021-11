TVW-Talente zeigen Moral und siegen im dritten Saisonspiel

In der Baden-Württemberg-Oberliga haben die A-Jugend-Handballerinnen des TV Weingarten die HSG Böblingen/Sindelfingen mit 32:27 (14:16) bezwungen. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich bin froh, dass wir wieder an uns geglaubt haben nach den bitteren ersten beiden Begegnungen“, sagte der erleichterte Trainer Oliver Borrmann. Denn die Vorzeichen waren für den TVW nicht optimal. Einige Spielerinnen waren angeschlagen, die zuletzt erfolgreichste Werferin, Johanna Borrmann, fehlte – sie hatte sich im Spiel der Frauen in der Verbandsliga einen Finger gebrochen.

Der TVW begann die Partie engagiert, lief aber durch einige unnötige Abspielfehler immer wieder in Konter der Gäste. Im Weingartener Angriff zeigte sich die in den Rückraum gerückte B-Juniorin Lisa Hoffmann mit fünf ihrer sechs Treffer als besonders effektiv. Bei der HSG Böblingen/Sindelfingen war es immer wieder Milena Radulovic, die mit am Ende elf Treffern andeutete, warum sie auch bei Drittligist Möglingen im Frauenteam mitmischt. Zur Pause führten die Gäste knapp mit 16:14.

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer in der Weingartener Großsporthalle ein packendes und intensives Spiel. In der 42. Minute gelang dem TVW durch einen Doppelschlag von Annika Datz und der engagiert aufspielenden Nike Meichle die erstmalige Führung zum 21:19. Diese gab Weingarten nicht mehr her. Auch eine offensive Abwehrvariante der HSG stellte den TVW gegen Ende nicht mehr vor größere Probleme. Die nächste Herausforderung für die A-Juniorinnen des TVW ist am Sonntag, 14. November, zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers.