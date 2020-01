TVW-Talente halten lange mit dem Favoriten mit

Die Handballerinnen des TV Weingarten haben dem württembergischen Meister des Jahrgangs 2004 lange Zeit einen ebenbürtigen Kampf geliefert. Am Ende verloren die B-Juniorinnen des TVW in der Baden-Württemberg-Oberliga aber dennoch mit 23:33 (13:16) gegen die Hbi Weilimdorf/Feuerbach.

Mit drei aktuellen Deutschland-Cup-Siegerinnen reisten die Gäste aus Stuttgart ins Schussental. Der TVW nutze zu Beginn der Partie aber den Rückenwind aus dem Sieg gegen Freiburg und hielt das Spiel lange Zeit offen. Auch das schnelle 0:2 nach nicht einmal einer Minute beeindruckte den TVW. Weingarten drehte auf und führte mit 5:3. Betroffene Mienen gab es in der elften Minute, als sich Hbi-Spielerin Sophie Hilf bei einer Angriffsaktion schwer am Knie verletzte. Nach einer längeren Unterbrechung ging es weiter – doch die Gastgeberinnen leisteten sich eine kurze Schwächeperiode. Weilimdorf/Feuerbach setzte sich auf 13:9 ab. Diesem Rückstand lief Weingarten in den letzten Minuten vor der Pause hinterher.

In Durchgang zwei war es aus TVW-Sicht eine Mischung aus zunehmend unkonzentrierten Situationen in der Abwehr und wenig zwingenden Aktionen im Angriff. Einzig Johanna Borrmann setzte sich laut Mitteilung immer wieder durch guten Zug zum Tor in Szene. Die baden-württembergische Auswahltorhüterin Marlene Fuchs steigerte sich zudem und unterstrich ihre Klasse mit einigen Glanzparaden.

Am Ende durfte sich Weingarten für eine phasenweise ordentliche Partie auf die Schultern klopfen lassen. Die Niederlage fiel angesichts des Engagements und der guten ersten Hälfte ein paar Tore zu hoch aus. Dennoch geht der TVW positiv und gestärkt in die nächste Auswärtsaufgabe am Sonntag bei der HSG Böblingen/Sindelfingen.