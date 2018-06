TVW spielt zum Abschied auswärts

Die Oberliga-Handballerinnen des TV Weingarten treten am Samstag zum Abschiedsspiel bei der WSG Eningen/Pfullingen an. Weingarten steht bereits als sportlicher Absteiger in die Württembergliga fest.

WSG Eningen/Pfullingen – TV Weingarten (Sa, 16 Uhr, Kurt-App-Halle in Pfullingen). Die Damenmannschaft des TV Weingarten blickt auf eine ereignisreiche Saison zurück und möchte sich am Samstag erhobenen Hauptes aus der Oberliga verabschieden. Schon mit Beginn der Vorbereitung stand der Höhepunkt, das Trainingslager mit der Bundesligamannschaft Bayer Leverkusen, an. Ein Motivationsschub, der jedoch durch die Trainerentlassung Antonio Caiazzas etwas überschattet wurde. Nach zweiwöchiger Unklarheit konnte der TVW mit Alexander Brändlin einen Nachfolger finden und startete mit einem Sieg gegen Allensbach in die Oberligasaison. Nach einer guten Hinrunde ging Weingarten als Neunter in die Winterpause.

In der Rückrunde startete der TVW wieder gut und gewann in Allensbach, doch konnten die erhofften „Big Points“ gegen die Mitkonkurrenten aus Oberhausen und Ludwigsfeld nicht eingefahren werden. Auch gegen den TV Lahr oder Pforzheim, die Weingarten auswärts schlagen konnte, gab es Heimniederlagen. Zu selten fand der TVW in der Rückrunde zur kämpferischen Leistung der Vorrunde. Trotz dieses einjährigen Gastspiels in der Oberliga nehmen die Spielerinnen, das Trainerteam und der TVW viele neue Eindrücke und Erfahrungswerte mit.

Im letzten Spiel gegen die WSG Eningen/Pfullingen will sich Weingarten gegen den Tabellenvierten noch mal ins Zeug legen und den Zuschauern und Fans ein gutes Spiel liefern. Das Spiel könnte theoretisch für den TVW noch wichtig sein: Wenn Holzheim in Lahr verlieren und der TVW die Überraschung in Pfullingen schaffen sollte, rutscht Weingarten man auf Platz elf. Bei möglichen Rückzügen von Teams aus der zweiten beziehungsweise dritten Liga könnte das den Ligaverbleib bedeuten. Momentan ziehen sich laut Pressemitteilungen fünf Mannschaften aus der zweiten Liga zurück. Was das für die vierte Liga bedeutet, ist aber noch unklar. „Mit dieser theoretischen Option beschäftigen wir uns aktuell nicht“, sagt TVW-Teammanager Karim Doghmane. Trainer Brändlin muss nur auf Rosi Belz verzichten.